Anche Google è entrato nel capitale di Teamsystem

Il colosso del web Google, attraverso la sua holding di controllo, è entrato, con quote di minoranza, nel capitale di Teamsystem, la società che ha la sua base legale a Pesaro dove è stata fondata ormai molti anni fa. Un’altra quota di minoranza è entrata in possesso del fondo sovrano di Abu Dhabi (Adia).

La società che controlla Google si chiama CapiltalG ed è un fondo di venture capital dedicato alle società tecnologiche. La maggioranza di Teamsystem resta comunque nelle mani nel fondo americano che ha base a San Francisco, Hellman & Fridman, che ha il controllo della società pesarese ormai da diversi anni.

Una operazione che nasce dai numeri e cioè: Teamsystem gestisce quasi due milioni di clienti, professionisti e aziende, non solo in Italia ma in tutta l’Europa meridionale.

Teamsystem era tornata alla ribalta sulla scena locale dopo aver presentato una denuncia al tribunale di Rimini con l’accusa di concorrenza sleale nei confronti di un’altra società del settore, la Ranocchi, che porta il nome proprio del fondatore di Teamsystem.