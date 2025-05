Aspettando la Rocca : "Si riapre a metà giugno. Ma solo per piccoli gruppi"

In spiaggia sciami di ragazzini e ragazzine provenienti dai paesi dell’Est – con in testa l’Ucraina – per gli annuali appuntamenti con la ginnastica artistica organizzati da Vincenzo Ricci; e in centro gruppi di turisti che con le guide visitano i ‘pezzi forti’ della città. In mancanza di meglio, va bene anche il puzzle di ceramiche di epoca fascista sul marciapiede ad angolo con il palazzo comunale. E chi passa davanti a Rocca Costanza, immancabilmente domanda alla guida: "Non si può visitare?". E la risposta è quasi sempre "no".

Sindaco Andrea Biancani, ma quanto occorre ancora attendere per riaprire la fortezza?

"Stiamo definendo le convenzioni con la Soprintendenza e con il sistema musei della regione che è sotto la guida di Luigi Gallo".

Sì, ma i tempi?

"Da quello che abbiamo capito intorno alla metà del prossimo mese, e cioè fra poco più di venti giorni, si riaprono le porte della Rocca ma solamente per le visite guidate. Non si potranno fare mostre e nemmeno eventi".

E perché?

"Perché ci sono divieti legati alla mancanza di una uscita di sicurezza per cui potranno entrare gruppi di 20-25 persone".

Ma qualcuno ha spiegato che dentro la Rocca non sono mai scoppiati incendi?

"Risulta anche a me, ma queste sono le limitazioni imposte per la sicurezza, ad iniziare dai vigili del fuoco. Comunque ci sono altre novità in arrivo".

E sarebbero?

"Che assieme a Rocca Costanza verrà aperto alla visite anche il Palazzo Ducale: stiamo chiudendo un accordo con il Prefetto. Siamo arrivati ai dettagli per cui sia la Rocca che il palazzo Ducale saranno visitabili a partire dalla metà di giugno per le visite guidate. Per quello che riguarda Palazzo Ducale si slitterà a luglio per il Salone metaurense per il semplice motivo che ci sono dei lavori in corso".

Torniamo alla Rocca: ancora in corso i lavori?

"Nelle 5 stanze che si aprono sotto il loggiato di destra, i lavori murari sono terminati ma ora occorre sistemare tutti gli impianti".

E per il fossato?

"Stiamo aspettando le risposte ad un bando di gara per il cinema all’aperto che si svolgerà tutte le sere. Anche questo a partire dalla metà di giugno. I nostri costi? Solo la manutenzione del prato del fossato. Ma non c’è solo il cinema tutte le sere perché verrà svolto anche quello che era il palio dei Bracieri. Stiamo mettendo in fila tutti i dettagli e i particolari per presentare al meglio la città ai visitatori. Perché oltre alla Rocca e a Palazzo Ducale, si riapre anche il teatro Rossini per le visite, quindi la Sinagoga ed anche gli scavi archeologici".

Un elenco al quale vanno aggiunti la casa Rossini, ed i musei Civici, i mosaici del Duomo, in assoluto i più visitati, oltre che ai risistemati giardini di villa Caprile. E ancora, alcune strutture private come Villa Imperiale, oppure il museo-biblioteca di palazzo Perticari dell’imprenditore Franco Signoretti.

m.g.