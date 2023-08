Baldelli, l’assessore del ’gioco di squadra’

L’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha avuto l’idea riprendere in mano la Fano-Grosseto (non è stato il primo a pensarci in 40 anni) ma si è posto una condizione: che non fosse il solo a crederci. Ci voleva un "gioco di squadra". Così ha coinvolto tutti i comuni interessati al tracciato (Urbino, Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e la Provincia), convocando una conferenza dei servizi per chiedere (ed ottenere) tutti insieme ad Anas, ministero e commissario, il ripristino del progetto a 4 corsie di tipo B dopo il declassamento a due corsie di tipo C voluto dal governo Renzi. Dice l’assessore: "Proprio un articolo del Carlino sull’armadio in Provincia contenente l’intero progetto originario, di fatto abbandonato, mi ha fatto capire la strategia da seguire"