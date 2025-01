Baye, addio commosso degli amici. La salma sarà portata in Senegal

L’ultimo viaggio di Baye Madjimby Mboup. Dall’Italia al Senegal, il paese d’origine della sua famiglia, dove potrà riposare in pace. Erano in tantissimi, ieri mattina al cimitero di Misano Adriatico, a dare l’addio al 17enne di Gradara (foto), morto in un tragico incidente in scooter avvenuto la mattina del giorno dell’Epifania. Mboup stava andando a recuperare un amico che lo aspettava fuori dalla discoteca Living. Avrebbe dovuto riportarlo a casa, come aveva già fatto con altri due coetanei. Ha perso il controllo dello scooter, che è andato a sbattere contro un albero. Una tragedia che ha lasciato senza fiato tutti quelli che lo conoscevano e per i quali Baye era "un amico sincero, un ragazzo d’oro". Ieri mattina, a Misano, c’erano i compagni di scuola dell’istituto superiore ‘Gobetti De Gasperi’ di Morciano e tanti altri amici e conoscenti.

Ragazze e ragazzi come lui, pieni di sogni e speranze. Come un corpo solo, si sono stretti al dolore dei genitori, del fratello, della cugina e degli altri parenti di Baye. Hanno condiviso con loro il dolore e un lungo momento di silenzio. Poi un grande applauso per l’ultimo saluto all’amico fraterno. Lacrime, commozione e messaggi per rievocare gli splendidi momenti passati in compagnia di Mboup, il suo essere una persona "dal cuore immenso, sempre pronto ad adoperarsi per gli altri". La famiglia del 17enne ha espresso il desiderio di trasferire la salma in Senegal. Il Comune di Gradara ha lanciato per questo una raccolta fondi. Baye farà ritorno al suo paese d’origine e per questo chiediamo l’aiuto di tutta la comunità per sostenere il suo ultimo viaggio. Potete versare il vostro contributo sul seguente IBAN IT 10I0623067751000056854093".