Biblioteca Amletica Testoriana. Il film documentario questa sera nella Sala della Repubblica al Rossini

Oggi alle ore 21 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini proiezione in prima assoluta del film documentario di Lucio Fiorentino sul progetto BAT Bottega Amletica Testoriana a cura di Antonio Latella. L’appuntamento rappresenta una occasione preziosa per assaporare il senso del progetto vincitore del prestigioso Premio UBU 2024, promosso da Amat per Pesaro 2024 (progetto di Comune di Pesaro, MiC e Regione Marche con Fondazione Pescheria), Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e stabilemobile, in collaborazione con Associazione Giovanni Testori (1923-1993).

A iniziare dai provini degli attori nella primavera del 2023, il film ripercorre tutte le tappe del viaggio teatrale, drammaturgico e pedagogico intrapreso da Antonio Latella.

BAT Bottega Amletica Testoriana è un progetto nato con l’obiettivo di mettere in relazione attrici e attori con la poetica di Giovanni Testori nella ricorrenza del centenario della sua nascita. Ha visto coinvolti otto giovani donne e uomini del teatro italiano: Noemi Apuzzo, Alessandro Bandini, Andrea Dante Benazzo, Matilde Bernardi, Flavio Capuzzo Dolcetta, Chiara Ferrara, Sebastian Luque Herrera, Beatrice Verzotti. Il progetto è partito nel febbraio 2023 con la selezione degli 8 attrici/attori tra oltre 600 candidati, per poi entrare nel vivo della formazione attraverso delle residenze tra Pesaro e Milano; durante il percorso ci sono state delle condivisioni pubbliche al Piccolo Teatro Grassi di Milano dal 27 al 29 ottobre e dal 3 al 5 novembre 2023 e al Teatro Rossini di Pesaro dal 13 al 18 febbraio 2024.

Sin dall’inizio il progetto BAT_Bottega Amletica Testoriana è anche affiancato da un inedito rapporto con lo spettatore: attraverso una call pubblica sono stati selezionati otto spettatrici/spettatori "in avamposto": Elisa Agostinelli, Andrea Bontempi, Giulia Ceglia, Nicoletta Eligio, Clara Fedi, Jacopo Garbuglia, Abanoub Gayed e Anya Pellegrin. Questi otto giovani sono diventati complici della ricerca degli otto attrici/attori affiancandoli in una sorta di inedita "intimità".

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Informazioni Teatro Rossini 0721 387620.

l. d.