Ancona, 6 giugno 2019 - Condannati a tre mesi, pena sospesa, i genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bambino di Cagli morto a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici, secondo i consigli di un medico. Il bambino era spirato al Salesi il 27 maggio 2017, dove era arrivato in gravi condizioni.

La condanna è stata decisa oggi dal gup Paola Moscaroli (si procedeva con il giudizio abbreviato) confermando i tre mesi chiesti anche dal pm Daniele Paci.

La coppia, Marco Bonifazi e Maristella Olivieri, era presente alla lettura del dispositivo in aula, assistiti dall’avvocato Federico Gori. Concorso in omicidio colposo l’accusa per i due genitori. Per il medico omeopata Massimiliano Mecozzi (che non aveva chiesto riti alternativi) il giudice ha deciso il rinvio a giudizio e il processo per lui si aprirà il 24 settembre. Mecozzi oggi non è venuto in tribunale ma c’era solo il suo avvocato.

I difensori hanno preannunciato che ricorreranno in appello contro la condanna dopo aver letto le motivazioni della sentenza che verranno depositate entro 90 giorni.