Bramante e Palladio: l’architettura moderna e i geni dal passato

A Fermignano si studiano le origini dell’architettura moderna, con un pomeriggio dedicato a Donato Bramante e Andrea Palladio. "Forum verso Fondazione Bramante", a cura di Limen Beni Culturali e Artem Docere A.P.S., con il patrocinio di Comune, Fondazione Marche Cultura e Ordine architetti di Pesaro e Urbino, s’inserisce celebrazioni per i 510 anni dalla morte di Bramante, avvenuta nel 1514. Fermignano ha avviato una serie di iniziative in continuità con i progetti partiti nel 2014, per giungere a proposte progettuali che riportino l’attenzione sul modello e sull’eredità culturale lasciati dal Congresso internazionale di studi bramanteschi del 1970-74. Tra i propri obiettivi, la prima edizione del Forum verso Bramante ha quello di segnalare l’opportunità di ricostruire la ‘Fondazione Bramante’, già costituita nel 1969, come strumento per dare continuità agli studi e agli investimenti per la ricerca. All’evento, in programma alle 17 nella Sala Monteverdi, interverranno Marco Biffi, Marco Bussagli, Francesca Chieli, Marco Di Salvo, Francesco Paolo Di Teodoro, Emanuela Ferretti, Francesco Paolo Fiore, Isabella Gagliardi, Marinella Galletti, Giuseppe Marziano, Lorenzo Pagnini, Barbara Vincenzi, l’assessore Monica Scaramucci e Giulio Finocchi, già segretario organizzativo delle ‘Celebrazioni 1970’.

