Brutto incidente in motocross. Due centauri cadono nel bosco

Incidente ieri nelle montagne di Apecchio tra due motociclisti durante la seconda tappa della ‘Transitalia Marathon’ un tour che vede 400 appassionati che in sella alle loro moto da cross stanno andando da Rimini a Roma al termine di sei tappe. Un percorso che si snoda attraverso panorami suggestivi, seguendo antichi sentieri e strade tortuose, alcune con fango, per sfide mozzafiato che mettono alla prova le abilità dei motociclisti. L’incidente che ha visto il coinvolgimento di due di loro di nazionalità tedesca è avvenuto ieri attorno alle ore 11 nei pressi del Parco Eolico di Monte dei Sospiri di Apecchio a 4 chilometri dal paese. Secondo alcuni compagni del tour, alla caduta di uno ha fatto seguito quella dell’altro. Essendoci 10 medici in corsa, sono stati prestati immediati soccorsi oltre a far arrivare sul nposto l’ambulanza. Un centauro lamentava fratture plurime ad una gamba, entrambi sono stati accompagnati in ospedale. Comunque il tour è ripreso per "un’esperienza che unisce il passato e il presente, la passione per il motociclismo e l’amore per l’Italia, sulle tracce degli antichi legionari romani". Tra i 400 partecipanti di questo evento che ha raggiunto la decima edizione, molti sono di nazionalità tedesca, gli altri del nord Italia. La manifestazione gode del patrocinio della Polizia di Stato, di Rimini e di Roma Capitale. Amedeo Pisciolini