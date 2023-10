"Buche in via Budassi. Intervenire subito"

Chiusa una buca, se ne fa un’altra. Anzi, ben più di una. È il caso di via San Bartolo e della limitrofa via Francesco Budassi, nel cuore del centro storico, nell’antico e pittoresco quartiere di Lavagine. Lo denunciano i consiglieri comunali di minoranza Giorgio Londei e Federico Cangini.

"Come Movimento Civico ‘Urbino e il Montefeltro’ prendiamo atto che, dopo il nostro intervento, si è sistemato, in qualche modo, il tratto stradale di via San Bertolo, nella parte a valle della via, pavimentata in selci; contemporaneamente però si è creata una situazione di assoluto degrado nel tratto più a monte della medesima strada e, ancor di più, nella vicina via Budassi, intitolata al grande Sindaco e Parlamentare urbinate".

Se per la parte bassa di via San Bartolo, da poco sistemata, le buche erano causate da dei pregressi lavori eseguiti da Marche Multiservizi, stavolta a soffrire sono i mattoncini con cui sono rivestite sia via Budassi che la parte in salita della stessa via San Batolo. E non c’è alcun lavoro che ha causato le concavità: semplice usura data dal passaggio dei veicoli, che però continuando a passare non fanno che allargare le buche sempre di più.

Concludono Londei e Cangini: "Le foto mostrano una situazione insostenibile per cittadini, turisti e studenti. Urge intervenire in una via tra le più antiche e belle del Centro Storico, carico di storia e tutelato dall’UNESCO. Confidiamo in un urgente e non procrastinabile

intervento, prima che acqua e gelo peggiorino la situazione".