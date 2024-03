Cambio del medico. Più di cento in fila

Un centinaio di persone in fila venerdì e circa una cinquantina ieri, nella sede del Distretto sanitario di Mondolfo (ubicato nell’ex ospedale ‘Bartlini) per le operazioni necessarie al cambio del medico di medicina generale per una parte dei cittadini di Marotta. Un’operazione resa necessaria dal pensionamento simultaneo dei dottori Antonio Fioravanti e Claudia Marzi rimasti in servizio fino al 29 febbraio e al posto dei quali l’Azienda Sanitaria Territoriale ha incaricato il dottor Massimiliano Sciarrini, il quale svolge il proprio servizio già dal primo marzo nell’ambulatorio di via Illica n. 4 a Marotta.

Circa 1.500 i cittadini interessati dal cambio, molti dei quali venerdì e ieri mattina si sono recati per le necessarie operazioni burocratiche al distretto mondolfese. Ognuno con in mano il modulo ricevuto al loro domicilio dall’Ast nei giorni scorsi e debitamente compilato con la scelta del nuovo medico di base. Nella mattinata di venerdì e anche di ieri non sono mancati alcuni momenti di calca, determinati dalla scelta di molti cittadini di farsi trovare sul posto già prima dell’apertura degli uffici, prevista per le 8,30, ma la decisione dell’Ast di aumentare il personale agli sportelli ha limitato i disagi degli utenti, anche se non sono mancate attese piuttosto lunghe. Attese che hanno creato alcuni problemi anche a coloro che si sono recati al Distretto per altre ragioni, come il ritiro dei referti degli esami diagnostici effettuati nei giorni precedenti. "Il tutto, comunque – si precisa –, si è svolto senza disagi particolari".

s.fr.