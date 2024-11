Campetto, palestra: impianti riqualificati

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campetto di calcio a 5 di Saltara, alle porte del paese. L’intervento prevede la rimozione e la sostituzione del vecchio tappeto sintetico, in gran parte usurato, con un nuovo manto, sempre in erba sintetica, e il cambio delle attuali porte da calcio con due nuove. L’operazione ha un costo complessivo di circa 30mila euro, completamente finanziato con fondi comunali. Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, la giunta guidata dal sindaco Pietro Briganti è già intervenuta in precedenza predisponendo un sistema a led più performante e meno dispendioso a livello di consumi e quindi di costi per l’Ente e la collettività. 5

"Siamo molto soddisfatti che sia finalmente iniziato questo intervento di riqualificazione di una nostra struttura sportiva che necessitava di un profondo restyling – sottolinea il primo cittadino, che si occupa direttamente del settore dei lavori pubblici -. Il campetto di Saltara, il cui accesso è libero e non necessita di prenotazione, è, infatti, frequentato quotidianamente da tanti cittadini, in particolare ragazzi. Per questo, per noi era fondamentale impegnarci per migliorarlo, investendo in una struttura che è al centro della vita dei nostri giovani".

Il sindaco, che oltre alle Opere pubbliche, segue in prima persona anche il Personale e l’Urbanistica, aggiunge: "Sempre in merito agli impianti sportivi va ricordato che è in corso la sistemazione della palestra ‘Ciancamerla’ di Calcinelli (1milione e 775mila euro) che ci consentirà di riconsegnare a famiglie, studenti e associazioni una struttura bella ed efficiente e anche accessibile più agevolmente alle persone con disabilità. Qui i lavori prevedono l’adeguamento sismico, energetico e funzionale, da cui scaturirà un edificio in classe 4, vale a dire di ‘struttura strategica’, ad alto standard di sicurezza, unico per le sue specificità all’interno del Comune di Colli al Metauro, in grado di accogliere le persone in caso di eventi calamitosi". Briganti conclude: "Va anche rimarcato che sono stati completati i lavori al campo da calcio di Calcinelli, dove abbiamo sistemato i muri perimetrali, rifatto il manto del terreno di gioco e sostituito la caldaia per l’acqua calda degli spogliatoi con una di nuova generazione che garantisce una maggiore efficienza in termini di funzionamento e di riduzione dei consumi energetici".

Sandro Franceschetti