Cane solo in auto, parte l’allarme. Ma la proprietaria è una che li adotta

Proprio nel giorno in cui è stata approvata la nuova legge contro il maltrattamento degli animali, a Fano è scattato un allarme per un cane lasciato solo in auto. A raccontarlo, con tono pacato e riconoscente, è Rachele Petrini, la proprietaria della cagnolina segnalata alla polizia locale. "Abbiamo ricevuto una telefonata dai vigili – racconta – dicendo che qualcuno aveva visto il cane chiuso in auto, in via De’ Rusticucci. In realtà, la mia cucciola resta lì solo per 10-15 minuti, il tempo di accompagnare i bimbi all’asilo. L’auto è all’ombra, i vetri chiusi per sicurezza. Nessun pericolo". Rachele ha condiviso il suo racconto online, per chiarire. "Ho fatto volontariato per anni al canile Melampo, ho adottato una cagnolina disabile, e ogni mattina organizzo tutto per non lasciarla mai sola. Capisco il gesto di chi ha segnalato, ed è giusto che le forze dell’ordine intervengano. Ma nei piccoli quartieri come il nostro, ci si conosce: prima di lanciare un allarme, si può anche suonare un campanello". Il suo messaggio è positivo: "Viva chi segnala, viva i vigili che controllano. Ma anche viva la buona fede. Non servono processi, solo dialogo". ti.pe.