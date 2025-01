Carceri: rinforzi a Villa Fastiggi e Fossombrone

"Come abbiamo annunciato, con la conclusione del corso per allievi della polizia penitenziaria, scatta l’assegnazione di 4 nuovi agenti alla casa circondariale di Pesaro e ben 14 alla casa di reclusione di Fossombrone". L’annuncio è di Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia. "In entrambe le strutture – aggiunge – abbiamo già designato nuovi direttori e, con un investimento di 900mila euro, sono stati recuperati 81 posti detentivi per migliorare la vita di chi lavora nelle carceri e anche degli stessi detenuti. Pesaro e Fossombrone sono realtà carcerarie che ritengo un modello, a cui sono molto legato per l’impegno che negli anni ho visto profondere a tutti gli operatori, anche di fronte a un carenza di personale che, negli scorsi anni, è arrivata anche al 40 per cento della pianta organica e che, grazie al Governo Meloni, si sta ripianando. A Fossombrone – continua Badelli – sorge il polo dell’università di Urbino oltre a corsi di falegnameria, musica, lettura, incontri e percorsi di giustizia riparativa che si intraprendevano ancor prima della riforma Cartabia. In particolare, poi, mi ha colpito il laboratorio iconografico ‘Luce dentro’ le cui produzioni sono arrivate fino a Papa Francesco. Una struttura carceraria che non è solo tale, perché gode del sostegno di tutta la comunità. Ringrazio Giorgia Meloni, che ho accompagnato in visita alla casa circondariale di Pesaro nel febbraio del 2023, e il sottosegretario Andrea Delmastro che ho spesso incontrato per riportargli direttamente proprio quanto ho raccolto parlando con direttori e agenti della penitenziaria".