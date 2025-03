Chiarabilli: "La città rinasce. Un rilancio senza precedenti"

"Fossombrone rinasce: tre anni di rilancio senza precedenti", parola di vicesindaco. Michele Chiarabilli traccia un mini bilancio dell’attività svolta finora dalla giunta Berloni e il consuntivo, manco a dirlo, è più che positivo. Sentiamolo: "Una trasformazione profonda sta cambiando il volto di Fossombrone. A tre anni dall’insediamento, l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Berloni può vantare risultati tangibili in un processo di rilancio che sembrava impossibile all’inizio del mandato. La sfida iniziale è stata ardua: ricostruire una macchina amministrativa in difficoltà, con carenze di personale e un ricambio continuo di segretari comunali. Dal 2021, la presenza stabile della dottoressa Fania Colangelo ha rappresentato un punto di svolta, contribuendo a creare un ambiente di lavoro così positivo da attrarre dipendenti da altri Comuni. L’amministrazione ha concentrato gli sforzi su due direttrici fondamentali: investimenti nel sociale, con oltre 300mila euro aggiuntivi destinati a famiglie e persone in difficoltà, e la promozione culturale e turistica della città, creando per la prima volta un settore specifico dedicato". Ma secondo Chiarabilli "il dato più impressionante riguarda le opere pubbliche: sono in corso d’opera per il 2025 circa 20 cantieri per un totale di oltre 10 milioni di euro, senza contare i progetti già completati. Un programma di interventi senza precedenti, che include l’adeguamento sismico della scuola primaria, il restauro della Casa museo-Quadreria Cesarini, il consolidamento delle mura storiche del palazzo ducale e la realizzazione della biblioteca nel palazzo Cattabeni. Questo ambizioso piano di rinnovamento è stato possibile grazie al reperimento di 6 milioni di euro, tra fondi PNRR, ministeriali e regionali, con il supporto del nuovo "Ufficio Europa". La previsione di realizzare opere per 20 milioni in 5 anni, inizialmente accolta con scetticismo dalle minoranze, sta diventando realtà". Infine: "La coalizione trasversale che sostiene Berloni sta concretizzando progetti rimasti sulla carta per decenni, come il parcheggio in via Umberto I e la riqualificazione del Casino Rondini".

a. b.