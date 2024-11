"Ci tocca andare in via Pedrotti"

"La piazza è la soluzione migliore e ha sempre dato i suoi frutti, sia in termini di presenze che in termini economici, mentre essere spostati in altre zone della città non poterà agli stessi risultati – dice Simona Luzi, responsabile dell’esposizione al mercatino natalizio di Pesaro del marchio ‘Nuto’ bags –. Quest’anno saremo in via Pedrotti, ma non sarà la stessa cosa. E questo non sarà un problema solo per noi ma anche per i commercianti e i bar che si affacciano sulla piazza, che non avranno la stessa partecipazione degli anni scorsi. Nonostante non condivida questo spostamento delle casette, voglio però essere presente al mercatino, anche perché Pesaro è una piazza importante. Ma il pubblico quest’anno perderà tutti i punti di riferimento che aveva avuto gli anni precedenti".