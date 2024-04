Colore e forma in Franco Lorenzetti. Dipinti in mostra a Mombaroccio

Una passione che si intreccia tra la musica e la filosofia ma che esplode follemente nell’arte figurativa. Un’ artista poliedrico, così viene definito Franco Lorenzetti, che da domenica 21 aprile sarà in mostra con l’esposizione “Non conosco il nome del fiore, nuovi dipinti“ nel Palazzo Del Monte a Mombaroccio.

"Lorenzetti è un artista nato a Senigallia che ora vive a San Lorenzo in Campo, la mostra è molto interessante e particolare che vuole rappresentare un percorso figurale narrativo con personaggi surreali. Troverete esposti dipinti olio su tela per risaltare questo rapporto con la materia e con il colore, in questo caso, “fresco“ – spiega Silvio Cattani, vicepresidente Mart di Rovereto –. Come diceva Mario Giacomelli, Franco Lorenzetti va oltre il visibile, cattura enigmatiche immagini in una continua tensione fantastica, secondo un dettato psicologico, così che il suo animo turbato porti l’opera a vibrare in tutta la sua felicità creativa come trascrizione di una misteriosa natura del pensiero".

La mostra verrà inaugurata domenica 21 alle ore 11 e sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, fino al 26 maggio.

I giorni e gli orari di apertura saranno il sabato e la domenica, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Per richiedere visite fuori dagli orari di apertura contattare il numero 0721 471103.

Ilenia Baldantoni