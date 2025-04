Con “Noi Talk“ capiremo la storia

Una nuova iniziativa curata dal Rotary Club urbinate per conoscere le storie delle eccellenze del nostro territorio. "Abbiamo ideato un nuovo service – spiega il presidente del club Giacomo Alessandroni – che ha il titolo di “Noi Talk“: un format che si svolge come una intervista televisiva, condotto dal socio Tiziano Busca, in cui un personaggio si racconta e i soci hanno la possibilità di interagire e porre domande e considerazioni". Primi ospiti, Mario e Stefano Gulini della omonima azienda termoidraulica con sede in località Sasso. Prosegue Alessandroni: "“Noi Talk“ è un service che ha lo scopo di presentare i soci del club al mondo del territorio per creare quel filo di conoscenza più profondo necessario alla creazione di una relazione che supera l’evento in presenza del momento conviviale, per proseguire auspicabilmente da quel momento in poi. Nei racconti di Mario e Stefano Gulini si è potuti tornare con la memoria alla Urbino dal dopoguerra fino ad oggi: Mario Gulini ha ricordato le difficoltà vissute, il valore morale e professionale che ha accompagnato lo sviluppo di una impresa che doveva convivere tra i bisogni delle persone e le difficoltà economiche delle famiglie che uscivano dal conflitto mondiale". L’avvio della azienda avvenne con un avventuroso viaggio in Vespa di Mario fino ad Ancona, presso la ditta Cagnoni, per mettere in due scatole i “ferri del mestiere“; le giornate di lavoro lunghissime, il bisogno di credere nella crescita per superare le difficoltà, il saper cogliere nella forza degli operai la chiave dei risultati. Un mondo profondamente cambiato quello attuale, descritto invece da Stefano Gulini, che ha vissuto esperienze formative in azienda, anche tramite l’Università di Urbino. Conclude Alessandroni: "Un momento emozionante per noi rotariani perché l’esperienza della geotermia ci ha fatto ricordare l’ingegner Rolando Girelli, nostro compianto socio, scomparso improvvisamente anni fa".

g. v.