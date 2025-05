Con occhi e cuore verso la pace. In scena premiazione e mostra

Un messaggio universale affidato a carta e colori. Mercoledì 21 maggio Pesaro diventa palcoscenico di un doppio appuntamento che mette al centro la pace, vista attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi delle scuole medie di tutto il mondo. In programma, alle ore 17 nella Sala Metaurense della Prefettura, la premiazione del concorso internazionale "Un poster per la Pace", promosso da Lions International e organizzato sul territorio dai club Lions Pesaro Della Rovere e Art Beyond Borders. A seguire, alle ore 19, l’inaugurazione della mostra "Pace senza limiti" allestita nell’atrio e al primo piano del Comune, visitabile fino al 21 giugno.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte le presidenti dei due Lions, Eleonora Rubechi Mensitieri e Francesca Maurizi, al fianco della presidente della Commissione Cultura del Comune di Pesaro Anna Maria Mattioli e di Elisa Di Domenicantonio, insegnante d’arte e referente del progetto. Al concorso, giunto alla 37ª edizione, hanno partecipato 233 studentesse e studenti degli istituti comprensivi Leopardi, Gaudiano e Manzoni, invitati a riflettere sul tema "Pace senza limiti" in un momento storico segnato da crescenti conflitti. Per la prof.ssa Di Domenicantonio, l’obiettivo è stato quello di "stimolare gli studenti a riflettere su un tema sempre più urgente e parte del nostro quotidiano: attraverso l’arte, il disegno, i colori studentesse e studenti riescono a esprimere qualcosa di profondo che a volte con le sole parole non riesce a emergere". Oltre ai disegni delle scuole pesaresi, la mostra accoglie anche quelli del Saint Mary Orthodox College di Beirut e dei piccoli pazienti del Children Cancer Center del Libano, così come opere di artisti professionisti che hanno aderito esponendo lavori ispirati al tema: Francesco Astiaso Garcia, Marcello Diotallevi, Lena Kelekian, Eunice Mateo, Tonino Maurizi, Vito Nucci, Hagop Sulahian e Vittorio Tonon. Il progetto è sostenuto dalla Prefettura di Pesaro, dal Comune di Pesaro e dall’Associazione Meadows Europa. La cerimonia al Salone Metaurense è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Leonardo Damen