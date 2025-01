Condannato a due anni. Enzo Amadio

A oltre 15 anni dall’operazione "Vertigo" della Guardia di Finanza giunge al termine il processo per il fallimento da 74 milioni di euro della Faber spa: tre le condanne a due anni di reclusione nei confronti del costruttore pescarese e ad della società Enzo Amadio, patron prima del Roseto Basket, poi della Scavolini Pesaro, fallita sotto la sua presidenza nel 2005; Amadio era anche amministratore unico della Iniziative produttive srl e componente del consiglio di amministrazione della Immobiliare Manfredonia srl. I tre imputati vennero arrestati insieme ad altre due persone il 20 maggio 2009 con le accuse di bancarotta fraudolenta e concorso in bancarotta nell’ambito di un’inchiesta sulla realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Manfredonia (Foggia) i cui lavori non sono però mai cominciati.