Coppola leader. Orellana: guizzi e recuperi

Vukovic 6,5. Primo tempo da spettatore, poi nella ripresa compie una gran parata su Corona e altri buoni interventi

Palomba 6,5. Di nuovo decisivo. Al suo secondo gol consecutivo commette qualche errore in fase d’impostazione

Coppola 6,5. Leader difensivo, dominante su ogni tipo di contrasto. Non lascia sbocchi al centravanti avversario Italeng e risulta pericoloso con una rasoiata da fuori area sul finale

Bove 6. Ha l’occasione per il raddoppio ma Tantalocchi è bravo a dirgli di no. Preciso in fase difensiva (22’ st Peixoto 6. attento e determinato)

Zoia 6,5. Fornisce un buon supporto in entrambe le fasi. Nell’arco di una sola gara ricopre egregiamente ben tre ruoli diversi (esterno destro, sinistro e braccetto di difesa)

Di Paola 6,5. Onnipresente. Pennella al pronti e via la punizione del vantaggio. Scandisce la manovra biancorossa per il resto della gara

Pucciarelli 6,5. Garanzia. Con esperienza domina la mediana vincendo contrasti in ogni zona del campo

Orellana 7. Riempie la sua partita di pericolosi guizzi e recuperi palla. Già insidioso nel primo tempo sfiora per due volte il gol nella ripresa colpendo anche la traversa.

Cannavò 6. Le sue accelerazioni palla al piede rappresentano una costante spina nel fianco per il Pontedera. Peccato però per le imprecisioni nell’ ultimo passaggio (31 ‘st Tonucci 6. concentrato non commette errori)

Okoro 6. Riesce ad emergere con qualche strappo in velocità. (35’ st Molina 6. Rntra subito bene, conquistandosi punizioni importanti)

Nicastro 6,5. Con qualità coordina le avanzate pesaresi. Da un suo tocco filtrante nasce la grande occasione per il raddoppio di Bove

Pontedera (4-2-3-1): Tantalocchi 6,5; Cerretti5,5 (1’ s.t Moretti 6), Pretato 5,5 (1’ s.t Espeche 6), Martinelli 5,5, Perretta 5; Guidi 5,5, Ladinetti 5; Vitali 6 (36’ s.t Migliardi sv), van Ransbeeck 6,5 (1’ s.t Corona 5,5), Sala 6 (35’ s.t Pietra sv); Italeng 5. All. Menichini

Arbitro: Peletti di Crema 6,5. Con una direzione all’inglese lascia spesso correre mantenendo alto il ritmo gara.

Lorenzo Mazzanti