"Così difendiamo le aziende dagli hacker"

"Per un’azienda come la nostra che opera nei software è naturale che si corra con l’evoluzione dei tempi, ed in questo momento uno dei temi più urgenti sono gli attacchi informatici. E per questa ragione all’interno della Ranocchi abbiamo costituito e sta già lavorando da tempo una sezione proprio per contrastare l problema degli hackeraggi", dice Arianna Ranocchi presidente della società fondata dal padre e che ha ora all’interno una sezione che si chiama "Red team", dedicata proprio a questo problema. Una attività in espansione "perché solo nel corso dell’ultimo anno abbiamo svolto una cinquantina di interventi dove non solo aziende, ma anche studi medici e di commercialisti hanno visto il loro sistema informatico violato da hacker", dice Alessandro Gaggiano che tiene i rapporti con i clienti assieme al capo del team che è Nicola Filippini.

Il problema della violazione dei sistemi informatici, tranne per alcuni casi, non viene alla ribalta anche perché in molti casi si tratta di violazione con l’acquisizione di dati che sono molto sensibili. Basti pensare per esempio ai laboratori medici con le cartelle cliniche. Quale è stato il riscatto più alto che è stato chiesto ad una delle nostre aziende dai pirati informatici? In un caso si è arrivati a pagare anche 750mila euro".

Come si pagano i ricatti? Anche se non tutti sono disposti a pagare, attraverso una moneta virtuale e cioè i bitcoin. "Da dove arrivano i pirati informatici? Un po’ da tutto il mondo partendo dall’ex galassia dell’unione sovietica, fino all’estremo oriente, per arrivare alla vicina Albania. Perché pagare con i bitcoin? Semplice perché i percorsi non sono tracciabili".

L’ultimo caso sul tavolo? E’ di qualche giorno "perché gli hacker sono entrati nel sistema di uno studio di commercialisti mettendo quindi le mani su dati estremamente delicati", continua Gaggiano.

Ma al di là del pronto intervento attraverso la task force "Red team", la filosofia che sta mettendo in piedi questa sezione della Ranocchi software, è quella di prevenire. Per cui oggi pomeriggio con inizio alle 14,30 si svolgerà un seminario nella sede della Nethesis del gruppo Ranocchi per affrontare tutti i vari temi legati a questo problema crescente, compresi gli aspetti legali. Una cinquantina le aziende partecipanti. "Abbiamo fatto il pienone tanto che pensiamo di replicare questi incontri anche nei prossimi mesi", conclude Gaggiano.

m.g.