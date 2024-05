Dalla tabula rasa al futuro. L’Alma a caccia del diesse

Il Fano cerca di ricostruirsi dalle fondamenta dopo la "tabula rasa" che si è creata tra dimissioni, abbandoni e licenziamenti da parte del presidente Salvatore Guida. Il quale ora si ritrova praticamente da solo, con un club ridotto alla sola segreteria e con la necessità quindi da parte di guida di ricostruire l’intero organigramma. Che dovrebbe essere piuttosto snello nel caso in cui l’Alma dovesse rimanesse in Eccellenza dove è precipitata a distanza di 58 anni dall’ultima volta. Un’onta che dovrà essere cancellata alla svelta, ma per farlo occorrerà allestire una struttura amministrativa e tecnica di valore capace di riscuotere la fiducia dei tifosi e della città. Per questo il presidente Guida sta sondando in diverse direzioni alla ricerca di personaggi, meglio se fanesi, capaci di dare credibilità al progetto da mettere in piedi per la prossima stagione, ma finora lo "scouting" non sembra aver prodotto risultati positivi visto che qualche interpellato avrebbe già risposto "no, grazie". Sul fronte tecnico si partirà ovviamente dalla figura del nuovo direttore sportivo per il quale Guida sta vagliando da giorni alcuni interessanti profili. L’annuncio del nuovo direttore dell’area tecnica dovrebbe essere solo questioni di giorni, anche perché sarebbe utile negli eventuali colloqui, al momento del pagamento degli emolumenti, con quei giocatori granata che hanno terminato la stagione e che il 30 giugno saranno quasi tutti svincolati.

Sarebbe un’opportunità per capire chi sarebbe disponibile a rimanere all’Alma anche il prossimo anno magari in Eccellenza se non dovesse essere accolta l’eventuale domanda di ripescaggio che la società di via Toscanini ha già detto di voler presentare. Ciò potrebbe infatti rappresentare la base sulla quale impostare poi la costruzione della squadra. Anche se, viste le terribili vicende che i giocatori hanno dovuto affrontare nella stagione appena conclusa, non saranno in molti a voler rimanere. Oltretutto già da qualche tempo si parla dei prossimi movimenti di mercato che riguarderebbero i granata che si sono maggiormente messi in evidenza in questa disastrosa stagione. A cominciare da Alessandro Mancini, - 33 presenze e 3 reti in campionato, che non sono affatto male per un difensore centrale – per il quale voci di corridoio parlano di un interessamento da parte dell’Avellino. Ma come lui altri giovani talenti sono destinati a fare le valigie.

s.c.