De Juliis, la solidarietà della città: "Devi parare il rigore più difficile"

Sono ore di apprensione per Roberto De Juliis, l’ex portiere della Vis colpito da emorragia cerebrale nella notte tra domenica e lunedì. L’ex calciatore resta ricoverato all’ospedale di Ancona dove i medici hanno deciso per il coma farmacologico in attesa di un probabile intervento chirurgico nei prossimi giorni. Le sue condizioni restano serie. Il malore ha suscitato una ondata di solidarietà in città, sia tra i tifosi che tra i compagni di viaggio della brillante carriera del calciatore. Daniele Arrigoni, allenatore delle nazionali italiane giovanili under 15-16 e 17, ha appreso del malore a De Juliis dai suoi ex calciatori: "E’ stata una notizia terribile, non volevamo crederci. Roberto era uno dei calciatori che ogni tanto sentivo. Dopo la fantastica cavalcata di Pesaro verso la C1, non abbiamo mai smesso di frequentarci. L’ultima volta lo avevo visto alla festa della Vis Pesaro. Roberto è un ragazzo speciale è un lottatore e sono convinto che anche adesso non farò mancare la grinta che serve per superare questo problema. Stiamo seguendo tutti da distante m,a siamo vicini a lui e alla famiglia e lo aspettiamo presto. Vorrei dargli tutto il mio incoraggiamento perché torni tra noi e possiamo riabbracciarlo".

Anche tra i tifosi della Vis c’è apprensione e senso di solidarietà diffuso. Francisco Gomez, che ha vissuto assieme ad altri da vicino gli anni di De Juliis calciatore della Vis, gli dedica un pensiero: "Caro Roberto, stai giocando forse la partita più importante e devi forse fare la parata decisiva, ma sappiamo che hai la classe e il temperamento per vincere anche questa battaglia per cui siamo tutti fiduciosi di rivederti presto anche allo stadio a tifare per la tua Vis che non hai mai smesso di seguire".

Roberto Bizzocchi, capo storico e fondatore dei Vis Boys, ha trasmesso un messaggio toccante: "Ti siamo vicini, devi fare ora l’impresa più importante della sua vita. Stringi denti. Devi parare questo rigore come facevi quando giocavi nella Vis e quando salvavi il risultato con i tuoi interventi". Poi Bizzocchi ricorda che "De Juliis è un giocatore che è sempre rimasto legato alla Vis anche quando non ha più giocato. Credo di interpretare il pensiero di tutti nel dire che De Juliis è una persona che stimiamo moltissimo. Quando lo incontravo parlavamo sempre della Vis".

d. e.