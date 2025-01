"Decoro in centro servono buone prassi"

"Dal 2020 conviviamo con la presenza di vari cantieri, sia pubblici che privati. Non amo le polemiche: le ristrutturazioni aggiungono indubbiamente valore al centro storico. Ma sarebbe giusto dotarsi di un regolamento comunale con buone prassi a cui i cantieri si dovrebbero attenere a garanzia e nel rispetto del contesto in cui operano. Bisognerebbe istruire sulla necessità di pulire fuori dal perimetro di cantiere; si dovrebbero garantire tempistiche che non inibiscano o danneggino il commercio; andrebbe evidenziata l’esigenza di garantire visibilità e illuminazione alle attività terze in presenza di impalcature e modifiche alla mobilità. Sono a disposizione qualora il Comune attivi un gruppo di lavoro sul tema"