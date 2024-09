Design, a Pesaro nasce il brand Ellemura

Il design a Pesaro è sempre vivo, sia come cultura che innovazione. Giovedì in via Passeri 85 nella sede dello studio Tonuccidesign, verrà presentato il nuovo brand Ellemura. Si tratta di un nuovo giovane brand (il progetto è seguito dallo studio Tonuccidesign), dedicato alla progettazione e realizzazione di oggetti di arredo di nuova concezione per spazi esterni e interni, pubblici e privati.

"La serie produttiva inaugurale – dicono da Ellemura – è la collezione di vasi da esterni ispirata alle creazioni dello scultore Constantin Brancusi (1876 - 1957), ai suoi volti enigmatici e inafferrabili, tratti da un metafisico iperuranio e non ancora definiti dalla matericità del mondo reale. Immagini iconiche richiamate per dare forma a un concetto di bellezza senza tempo, prestato ad ambienti che si vogliono arricchire con un plus di raffinato design sposato all’arte. La collezione si amplia con altri elementi di sapore classico come sedute, tavolini, basamenti per piante che evocano reperti di elementi scultorei e architettonici dell’antica Roma o del luminoso Rinascimento italiano". I pezzi che saranno presentati sono “Constantin“ (vaso grande, medio e piccolo); “Roma“, tavolino; “Diamante“, vaso quadrato e rettangolare progettati da Enrico Tonucci e “Sac“, vaso medio e piccolo progettato da Viola Tonucci".

Dietro al progetto c’è tanta sapienza italiana, perché "raccoglie l’eredità di un’azienda di attività trentennale nella verniciatura di eccellenza di vari materiali, arricchita di nuove tecniche di rivestimento e rifinitura declinate con eco-compatibilità ed effetti estetici di pregio".