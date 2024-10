"Diamo occasione per il riscatto"

"A fronte di una sospensione da scuola o di un provvedimento disciplinare – spiega Andrea Boccanera presidente dell’associazione Gulliver –: la nostra organizzazione ha accordi con tutte le scuole superiori di Pesaro. Gli studenti vengono nelle sedi in cui operiamo per fare attività al fianco di persone con disabilità. Risse in classe e offese agli insegnanti sono le ragioni che portano gli studenti a dover riscattare il proprio comportamento. All’inizio c’è resistenza da parte del giovane, ma quasi sempre, dopo l’esperienza in cui si dà da fare per gli altri, affiora il carattere generoso e spesso proattivo. Molti studenti scoprono la dimensione del volontariato, prendendo coscienza di realtà meno fortunate".