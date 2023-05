Dopo Gabicce tocca a Fano sud Confesercenti assalta gli hotel

di Silvano Clappis

Presentato ieri all’Ufficio del Turismo il nuovo gruppo Assohotel di Fano, Torrette e Marotta che aderisce alla Confesercenti. Si tratta di quindici strutture ricettive che si propongono di crescere e di contare nel settore del turismo, anche nel rapporto con le istituzioni pubbliche, all’interno della Confesercenti, ereditando il ruolo svolto in passato dall’ex consigliere regionale Boris Rapa. "Una scelta che non può che farci piacere – ha detto Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano, - soprattutto per la qualità dei progetti che dovranno coinvolgere l’intera catena perché vogliamo portare il nostro contributo in questo settore con un’attività sindacale sul territorio in un’ottica costruttiva e di collaborazione con tutti i soggetti interessati. La nostra attenzione si rivolgerà naturalmente anche alle valli del Metauro e del Cesano: solo con la giusta sinergia tra costa ed entroterra raggiungeremo gli obbiettivi che ci siamo prefissati".

A rappresentare la nuova Assohotel è stato chiamato un giovane imprenditore di Marotta, Giacomo Mori, titolare dell’hotel Florence: "Ho aderito a questo progetto – spiega Mori - perché vedo nel gruppo che si è costituito e nella realtà sindacale che lo supporta, una svolta giovane e innovativa e con un’idea di turismo che mi appartiene: quella di fare rete prima di tutto tra operatori e poi sul territorio, attraverso il dialogo con le istituzioni e le realtà locali. Il lavoro è tanto, ma altrettante sono le potenzialità che siamo chiamati a valorizzare".

Oltre che dal presidente Giacomo Mori, il nuovo direttivo Assohotel è composto da: Giuseppe Grossi, Luca Silvestroni, Moreno Ragnetti, Joseph Guerrera e Federico Mazzoni. Le strutture aderenti, oltre all’hotel Florence, sono: Hotel Abbazia, Hotel Ambassador, Hotel Il Punto, Hotel San Marco, Hotel Sole, Hotel Spiaggia d’Oro, Hotel Miramare Inn, Hotel Miramare, Hotel Villa Joseph, Hotel Casadei, Hotel Continental, Hotel Plaza, Hotel Biancaneve, Hotel Lilly. Assohotel di Fano, Torrette e Marotta Mondolfo arriva sulla scia di quello identico annunciato poche settimane fa a Gabicce.

Un plauso arriva da Alessandro Ligurgo, direttore provinciale di Confesercenti. "Da Gabicce a Marotta stiamo creando una "dorsale" del turismo con gli operatori tra i più rappresentativi che abbiamo sul territorio. Crediamo – ha chiuso Ligurgo - sia il primo passo di un percorso lungo e piacevole, pieno di progettualità e di proposte fattive, coordinate a livello provinciale e non solo locale con le quali vogliamo dare al settore le opportunità che si merita".