Dottore a Montecerignone: Adesso c'è Gamba!

Sarà il dottor Vittorio Gamba a prendere in carico le comunità di Monte Grimano Terme e Monte Cerignone, che ad agosto si erano trovate senza medico di base. Ieri, è arrivata la nomina definitiva da parte dell’Azienda sanitaria. "Dal primo agosto ci eravamo adoperati per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile – spiega Nadia Storti, direttore generale Ast Pesaro Urbino – riuscendo anche a dare una risposta alternativa ai bisogni di salute della comunità dell’entroterra, che non poteva restare scoperta per un servizio così importante. Ora, finalmente possiamo comunicare che sarà il dottor Gamba a prendere servizio, dal primo ottobre. Gli orari di ricevimento e la nuova organizzazione dell’ambulatorio saranno comunicati a breve. Ringraziamo il distretto di Urbino per la velocità con cui si è adoperato per raggiungere in tempi brevi questo risultato, non lasciando mai il territorio scoperto, rendendo sempre disponibile per 1700 pazienti un presidio fondamentale". Secondo l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, si è "riusciti a confermare un presidio molto importante nonostante la nota carenza di medici. Ringrazio il dottor Gamba per la disponibilità e tutte le persone che si sono adoprate in sinergia per raggiungere in tempi stretti lo scopo". Intanto, sui social network il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, dà il benvenuto al "nostro nuovo ‘medico di famiglia’" a nome delle due comunità: "Ho avuto la fortuna di incontrare il dottor Gamba, che, come promesso, sostituirà il dottor Regni. È un piacere enorme per me e per il sindaco Carlo Chiarabini ufficializzare che mercoledì abbia accettato l’incarico. Durante il nostro incontro ho trovato una persona capace, convinta della scelta e piena di energia: proprio quello che serviva al nostro territorio".

