Oltre mezzo chilo di droga nascosto nei pacchetti di gomme da masticare: arrestato

Pesaro, 25 febbraio 2025 - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai finanzieri di Pesaro e Urbino, a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di circa 600 grammi di hashish e duemila euro in contanti, che si ritiene possano essere i guadagni dell'attività di spaccio.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando la Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto del traffico di droga, ha perquisito casa del trentenne, domiciliato nell’hinterland pesarese. Durante la perquisizione, i militari, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga, hanno trovato 600 grammi di hashish, già divisi in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno, nascosti all’interno di confezioni di gomme da masticare.

Il materiale sequestrato dai finanzieri

Occultamento della droga

Uno stratagemma per tentare di rendere irriconoscibili i panetti anche a un controllo accurato, perché facilmente scambiabili per un comune pacchetto di chewing gum. Inoltre, il modo in cui erano sigillate le confezioni di droga riusciva a celare l’odore classico emesso dall'hashish, rendendolo quasi impercettibile all’olfatto umano, ma non agli specializzati cani antidroga.

Oltre allo stupefacente sono stati trovati anche circa duemila euro in contanti, che si ritiene siano possibile provento dell’attività di spaccio.

Droga e contanti: il sequestro dei finanzieri di Pesaro

Azioni legali e conseguenze

Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati e il trentenne, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato arrestato, con l'accusa di possesso di droga ai fini di spaccio.