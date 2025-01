Droga, altro maxi sequestro. Bloccato e arrestato con 15 chili di hashish

Un altro maxi-sequestro di droga da parte della polizia. Aveva 15 chili di hashish in auto e, dal centro abitato di Pesaro, stava per varcare il casello autostradale di Pesaro. Non è riuscito a oltrepassare la porta d’accesso dell’A14 perché gli agenti della squadra volante della polizia lo hanno intercettato e arrestato. E’ quanto accaduto ieri, intorno alle 13.

A finire in manette è stato un cittadino straniero di mezza età di cui non si conoscono, al momento, altri dettagli. In poco più di una settimana è il secondo sequestro "eccellente", lunedì della scorsa settimana, infatti, la polizia stradale di Fano ha sequestrato 3 chili e 300 grammi di cocaina ad 20enne albanese, un giovanissimo corriere della droga che stava percorrendo il tratto autostradale di Pesaro. Anche il carico di hashish trasportato dal corriere intercettato e arrestato ieri dagli agenti della volante è ingente e ha un valore economico molto elevato. E anche nel caso del corriere intercettato ieri il carico avrebbe viaggiato lungo l’arteria autostradale non si sa se in direzione nord o in direzione sud. Quindici chili di hashish, venduti al dettaglio nel mercato dello spaccio, potrebbero arrivare a fruttare una somma che supera verosimilmente i 120mila euro.

Nel caso dell’arresto di lunedì scorso, invece, il prezioso carico che era stato nascosto nel cruscotto dell’auto, venduto al dettaglio, poteva arrivare a toccare un valore di quasi 300mila euro. Il mercato dell’hashish coinvolge, come segmento di mercato, per lo più una platea di giovanissimi che, per una cifra ben al di sotto dei dieci euro al grammo, possono avere libero accesso ad uno "sballo" a buon mercato. Il mese scorso la squadra mobile della polizia aveva smantellato in pieno centro storico una piccola centrale dello spaccio. Lo smercio di hashish, in quel caso, era gestito da due ragazzi italiani di 22 e 25 anni che a metà dicembre erano finiti in manette. Sul tavolo da pranzo, pronta per essere ceduta e in parte già divisa in dosi, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di hashish. Quando i poliziotti si sono presentati alla porta della loro casa i due coinquilini pusher erano intenti a vendere droga a un 15enne pesarese.