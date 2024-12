Due volumi su Serpieri

Oggi alle ore 17 al Collegio Raffaello, in piazza della Repubblica, si terrà la presentazione di due volumi: una biografia di padre Alessandro Serpieri realizzata nel 1887 e ristampata per l’occasione e un libro che traccia alcuni inediti rapporti tra Serpieri e Niccolò Tommaseo, intitolato "Intellettuali cattolici contro il darwinismo delle origini", un manoscritto rinvenuto nell’archivio personale di Serpieri. L’incontro conclude il secondo anno delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Serpieri. Interverranno Piero Paolucci, Cesarino Balsamini, Flavio Vetrano e Marco Rocchi. Ai presenti sarà distribuita una copia omaggio di entrambi i libri.