Ecco cosa disse l’assessore Pozzi a marzo

Rispetto alle affermazioni fatte in un consiglio comunale a marzo dall’assessore Riccardo Pozzi, che all’epoca riportammo e che ieri abbiamo riproposto, il Comune ci ha inviato il video di allora da cui emerge la versione completa di quelle parole.

Dopo aver ricostruito l’iter amministrativo dei progetti (la palestra della Fip e il completamento della piscina ‘Facchini’), Pozzi ha fatto il punto sui due milioni rivendicati da Casa Vuelle per completare la struttura della piscina: "Penso che sia utopistico pensare che in questi tre mesi l’amministrazione comunale, dopo i sette milioni trovati per acquistare la piscina e dopo i finanziamenti portati a casa grazie al Pnrr, individui altri due milioni di risorse comunali per poter andare a completare la piscina. Ciò non toglie che esistono diverse modalità, dalla finanza di progetto a lavori fatti a scomputo di canoni di locazione – concluse Pozzi sul punto – che potranno consentire al soggetto che gestisce la struttura di poterla andare a completare in base alle proprie esigenze".