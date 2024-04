Esplorare il territorio pedalando. Al via Montefeltro Bike & Walk

L’iniziativa in programma il 1° maggio dà il via alle attività della stagione primaverile ed estiva di Montefeltro Adventure Bike & Walk Asd, associazione sportiva di riferimento per esplorare il nostro territorio, con tecnici qualificati e guide esperte di mountain bike a condurre gruppi cicloturistici in sicurezza. Cinque le date in calendario, a cominciare dal tour di domani tra Furlo e Monte Pietralata: partenza alle 9 da piazza Garibaldi, a Fermignano, per un itinerario di mtb-gravel, a cui si aggiungeranno una passeggiata guidata fino alla Gola del Furlo, con visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie (organizzata dal Comune) e all’abbazia di San Vincenzo.

Il 19 maggio toccherà al primo Raduno enduro cicloturistico non competitivo, al Bike park delle Cesane, riservato ai tesserati ciclismo con idoneità sportiva in corso. Prevista anche la possibilità di pranzare alla Locanda Girolomoni. A giugno ancora protagoniste le alture, con un viaggio in ebike da Urbino al Monte Nerone: si partirà da Borgo Mercatale, per attraversare Monte Santo, Urbania, Montiego, Piobbico e Rocca Leonella, giungendo al Rifugio Corsini per pranzo.

Il 21 luglio, bici e vino si uniranno grazie alla decima tappa del circuito “Bike and wine“, una passeggiata di 20 chilometri in gravel guidata da accompagnatori cicloturistici abilitati, con partenza, arrivo e degustazione finale alla Tenuta Santi Giacomo e Filippo. Infine, l’11 agosto, la scalata al Monte Catria con partenza e rientro a Fonte Avellana, lungo un itinerario su mtb o ebike di difficoltà alta. Per gli eventi e anche durante l’anno, in generale, l’associazione offre il noleggio di ebike, oltre a corsi di guida con tecnici-istruttori affiliati a UISP e FCI.

Informazioni sulle iniziative si possono reperire al sito www.montefeltroadventure.it, sui profili social o contattando il 3409904490.

n. p.