Esplosione all’Oasi San Benedetto a Borgo Pace, tre feriti

Pesaro, 26 ottobre 2024 – Stavano preparando la riapertura della struttura ricettiva Oasi San Benedetto quando un'esplosione li ha colti in pieno ferendo tre persone.

È successo oggi intorno alle 12.30 a Lamoli di Borgo Pace dove alcune persone stavano lavorando per preparare la riapertura della struttura ricettiva, prevista per lunedì.

Intorno all'ora di pranzo uno scoppio proveniente da una sala adiacente alla cucina ha colpito tre persone, una delle quali in modo più serio e due più lievemente.

Allertati i soccorsi uno dei feriti è stato trasferito in eliambulanza per le cure, mentre gli altri due sono stati presi in carico dal 118 per le cure.

Secondo le prime fonti nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Dove si trova Borgo Pace, dove è avvenuta l'esplosione con tre feriti

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con con due autobotti per spegnere le fiamme che hanno interessato alcuni vani della struttura al piano terra e hanno messo in sicurezza tutta l'area.

Sul posto anche un cospicuo dispiegamento di Carabinieri che hanno tenuto a distanza chiunque volesse avvicinarsi durante le operazioni di messa in sicurezza.

L'Oasi San Benedetto, negli ultimi anni in cui la squadra era stata nella massima serie, era stato anche la sede del ritiro estivo della Vuelle Pesaro.

a.a.