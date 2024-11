Fermignano, un premio dal Gse

Nuovi riconoscimenti per Fermignano. C’è anche il municipio metaurense tra i Comuni virtuosi premiati dal Gestore dei servizi energetici premiati con il riconoscimento “Vivi - Territori Sostenibili“ che si sono concentrati nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Il premio è un riconoscimento per i Comuni che si sono contraddistinti nell’utilizzo di energie rinnovabili, nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico e nello sviluppo di Comunità Energetiche, con un lavoro innovativo sugli edifici pubblici, ma anche con una grande attenzione alle attività produttive, all’occupazione e alla riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. Nello specifico Fermignano ha avuto la capacità, con il co-finanziamento del GSE per oltre 1 milione di euro di costruire una scuola completamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

"Siamo entusiasti di aver ricevuto questo importante riconoscimento dal Gdr – dice il sindaco Emanuele Feduzi – un premio che ci ripaga degli sforzi effettuati in questi anni per costruire una scuola autosufficiente come anche la sede comunale e il nuovo nido che nascerà". Durante il roadshow organizzato a Macerata “Diamo energia al cambiamento“ per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità con scuole, amministrazioni e imprese, il premio è stato consegnato al sindaco Emanuele Feduzi alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, John Mc Court, rettore dell’Università di Macerata e del senatore Paolo Arrigoni presidente del Gse.

fra. pier.