Florez: "Gli debbo eterna riconoscenza. Ora va onorato"

Juan Diego Florez, una delle stelle più luminose del Rof e attuale direttore artistico, ricorda Gianfranco Mariotti dalla Royal Opera House di Londra, dove si trova come interprete nella nuova produzione di Damiano Michieletto di Les contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach. "Sono profondamente addolorato per la morte di Gianfranco Mariotti – dice il tenorissimo peruviano – il sovrintendente che mi scritturò nel 1996 per Matilde di Shabran con cui è iniziata la mia carriera internazionale. Per cui a lui debbo eterna riconoscenza. Ho apprezzato la dedizione al suo lavoro che puntava sempre al successo e a far emergere la figura di Rossini. Pesaro gli deve molto perché il Rof, sua creatura,è l’istituzione musicale rossiniana più importante al mondo. Tocca a noi oggi seguire quella linea di amore per Rossini e continuare con quella stessa passione, dedizione e attaccamento al lavoro che lui aveva".

