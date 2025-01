Fosso, altro super impegno. Al Bonci approda il Chieti

Oggi per la seconda giornata del girone di ritorno il Fossombrone ospita al Bonci (ore 14,30) il Chieti, attuale terza forza del raggruppamento inserito nel girone F del campionato di Serie D. All’andata il risultato premiò il Fossombrone (0-1) grazie alla rete di Nicola Camilloni. Sette giorni fa il Chieti si è preso intera posta in palio contro l’Avezzano (2-1) mentre il Fossombrone è reduce dalla sconfitta a Teramo (1-0).

"Per il Fossombrone – sottolinea il mister dei metaurensi Michele Fucili- affrontare il Chieti è già motivo di grande orgoglio, sappiamo bene che incontreremo una tra le squadre più forti del campionato, noi però dobbiamo pensare a noi, innanzitutto fornire una prestazione importante che ci deve portare poi ad uscire dal campo senza nessun tipo di rammarico, quindi l’obiettivo che dobbiamo avere è questo. Per ottenere i risultati noi dobbiamo terminare la partita sapendo di aver dato più del cento per cento, dobbiamo mettere anche grande organizzazione e soprattutto essere molto pratici cercando di sfruttare al meglio le occasioni che riusciremo a creare. Ripeto sarà una partita difficile però noi abbiamo ben chiaro quali sono le nostre idee e l’obiettivo che dobbiamo cogliere. Ogni domenica è difficile contro tutte le squadre e oggi lo sarà ancora di più perché affrontiamo una corazzata".

"Affrontiamo una piazza e una società enorme- aggiunge il direttore generale Marco Meschini- all’andata abbiamo vinto ma si era all’inizio e ora la squadra del Chieti è cambiata molto, quindi dovremo essere non bravi ma di più e fare una bella prestazione cercando di sbagliare il meno possibile e cercare di andare più forte che possiamo, poi gli episodi e i singoli duelli potranno fare la differenza, però a livello di prestazione noi dovremo fare il massimo".

Assenti: per squalifica Leonardo Pandolfi, per infortunio Casolla e Bucchi e indubbio perché acciaccato l’attaccante Pagliari. La terna. Arbitro Stefano Mariani di Livorno. Assistenti: Thomas Jordan e Daniele Nesi di Firenze.

Così in campo. Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Riggioni, Camilloni, Bianchi, Urso; Giunchetti, Amerighi, Pandolfi R., Podrini; Broso, Kyeremateng. A disp. Amici, Procacci , Tamburini, Innocenti, Forti, Pagliari L. All. Michele Fucili.

Chieti (4-3-3): Servalli (Mercorelli); Della Quercia, Schiavino (Caiazza), Di Filippo, Guerriero; Donash, Di Paolantonio, Cordova (Casciano); Tourè, Ceccarelli, Forgione. All. Amaolo.

