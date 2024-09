Fosso di Ca’ Guerra messo in sicurezza

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del fosso di Ca’ Guerra, località al centro della vallata del Foglia, alle porte di Casinina ma nel territorio comunale di Urbino. Si tratta di un intervento di 200mila euro finanziato con i fondi dedicati ai luoghi inseriti nel cratere dell’alluvione avvenuta a maggio 2023, nel quale è rientrato anche il Comune di Urbino, e che entro il 30 settembre dovrebbero arrivare tutti. L’opera permetterà la salvaguardia del borgo di Ca’ Guerra, interessato da ingenti allagamenti durante i giorni del maltempo.

"Questo – spiega il sindaco Maurizio Gambini – è il primo intervento realizzato nell’asta fluviale del Foglia con i finanziamenti dell’alluvione 2023, intercettati dall’Amministrazione comunale. L’auspicio è che a breve possano arrivare i ristori anche per i privati che hanno fatto domanda per i danni subiti ad attività economiche ed abitazioni. Nei prossimi giorni, invece, partiranno i lavori anche nel borgo di Miniera, per cui abbiamo ottenuto 1 milione di euro. L’area era già stata oggetto di notevoli interventi per la regimazione delle acque, grazie ai quali siamo riusciti ad arginare il pericolo di alluvioni in passato. Le piogge straordinarie del maggio 2023, però, sono tornate a compromettere la zona, ma ora abbiamo la possibilità di eseguire una nuova tranche di lavori per la messa in sicurezza definitiva", conclude Gambini. Il decreto definitivo per il completamento dei lavori dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni da permettere gli interventi a Piansevero, Mazzaferro e Sasso, oltre a quelli di Miniera.

fra. pier.