Una vittoria in rimonta. Italservice, punti d’oro

ITALSERVICE : Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi.

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Marchio, Trentin, Bavaresco, Lo Conte, Felipihno, Jefferson, Restaino, Guedes, Cabeca. All. Ibanes.

Reti: 3’ e 44" Barichello, 4’ e 45" Felipinho, 5’ e 16" del primo tempo Cabeca ; nel secondo tempo 11’ e 1" Bavaresco, 14’ e 26" Trentin, 17’ e 56" Patias, 18’ e 23", 18’ e 41" Barichello, 19’ e 52".

Vittoria in rimonta per l’Italservice, tre punti d’oro in chiave salvezza contro il Pirossigeno Un rasoterra di Ramon dopo 3 minuti e mezzo porta in vantaggio Pesaro (1-0). Ma la gioia dura poco, dopo poco più di un minuto arriva il pareggio firmato da un contropiede di Felipinho (1-1). L’equilibrio è un battito d’ali. Su calcio di punizione specchio alla porta Cosenza mette la freccia. La trasformazione ha il nome di Cabeca (1-2). Si viaggia a un giro di lancette a gol. Il tempo scorre e si arriva all’intervallo lungo con gli ospiti che comandano. In realtà il team della presidente Marinelli ha attaccato più volte la porta, ma il risultato non è arrivato. Nella ripresa i biancorossi mordono di più. Sono tante le occasioni. Ma a realizzare è sempre il Pirossigeno che con Bavaresco va sull’1-3.

Dopo 6’ del secondo tempo Ramon veste la maglia del power play. Trentin a porta vuota gonfia la rete: è 1-4. Poi gli ospiti restano con un uomo in meno e Patis prima colpisce il palo poi sigla il 2-4. Il 3-4 è una bordata di Barichello da fuori a 2’ dal termine. Lo stesso numero 24 dal lato lancia un’altra fucilata. Pari 4-4 a poco più di un minuto dalla fine. A 8’’ Patias esce con un guizzo da un blocco e segna il sorpasso e la vittoria (5-4).

Beatrice Terenzi