Fossombrone, pari in rimonta. Fucili: "Sprecato tanto"

Sora

1

Fossombrone

1

: Simoncelli 6, Ippoliti 6, Martey 6 (24’st Orsi 6), Pozzi 6 (41’st Capparella SV), Gemini 6,5, Filì 6,5, Di Gilio 7, Jirillo 6, Fontana 6 (43’st Tiganj SV), Stampete 5,5 (23’st Fagotti 6), Bauco 5,5. A disp.: Marricchi, Salviato, Pinto, Roscioli, Gentilforti. All. Campolo 6

FOSSOMBRONE: Bianchini 6, Bianchi 6, Procacci 6, Pandolfi L. 5,5 (24’st Kyeremateng 6), Urso 6,5, Camilloni 5,5 (28’st Broso 6), Amerighi 6 (42’st Maroncelli SV), Conti 7, Torri 5,5 (23’st Podrini 6), Pandolfi R. 6,5, Casolla 6 (37’st Bucchi SV). A disp.: Amici, Tamburini, Roberti, Satalino. All. Fucili 6

Arbitro: Merlino di Pontedera

Reti: 41’pt rig. Di Gilio (S), 33’st Conti (F)

Note: ammoniti Filì (S), Capparella (S), Bianchi (F), Camilloni (F), Conti (F); angoli 2-5; rec. 1’pt, 5’st.

Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi del Fossombrone che strappa un punto allo stadio Claudio Tomei. Contro il Sora finisce 1-1, con la squadra di mister Fucili autrice di un gran finale di gara che porta al pareggio di Conti. Entrambe le squadre, con questo pareggio, salgono a quota 8 punti e restano nel gruppetto delle terze in classifica (con Termoli e Sambenedettese) alle spalle del Chieti (9) e del Vigor Senigallia capolista (10).

Dopo i primi minuti di studio, al 16’ la prima occasione è di marca ospite: tiro-cross di dalla destra, palla deviata e Gemini salva sulla linea prima che la sfera si insacchi alle spalle di Simoncelli. Il Fossombrone insiste ed al 21’ sfiora ancora il vantaggio: Torri controlla e si gira verso la porta dal limite dell’area, con la sua conclusione che finisce sul fondo di poco. Il canovaccio non cambia nella prima frazione, con gli ospiti a fare la partita ed il Sora a chiudere gli spazi per poi ripartire in contropiede. Al 37’ la squadra di Fucili va ancora ad un passo dal gol: Amerighi sale più in alto di tutti, con il suo colpo di testa sul secondo palo che non inquadra lo specchio. Il Fossombrone è padrone del campo, ma alla prima occasione il Sora passa in vantaggio: tocco di mano in area ospite, sul dischetto si presenta Di Gilio che trafigge Bianchini per l’1-0 che accompagna le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il Fossombrone fatica a ritrovare ritmo, colpito ancora dal beffardo vantaggio locale. E’ proprio il Sora ad insistere, sfiorando a più riprese il raddoppio: al 55’ Pozzi salta netto Bianchini e mette in mezzo, ma la difesa marchigiana in qualche modo si salva. Dopo 5’ è ancora Pozzi a seminare il panico nella retroguardia del Fossombrone: dribbling sulla destra e cross verso Fontana che manda alto. Il Sora insiste ed al 20’ è ancora pericoloso, questa volta con Di Gilio che sfiora il palo. Mister Fucili capisce che c’è bisogno di forze fresche, gettando nella mischia tutti gli attaccanti presenti in panchina. Gli ospiti si riversano in avanti ed al 78’ trovano il pareggio: corner battuto da Pandoli, Urso devia di testa ed in mischia è Conti a ribadire in rete l’1-1. Il finale si infiamma, con entrambe le squadre che sfiorano la vittoria: Pozzi sbaglia a porta praticamente vuota, poi è Pandolfi a sfiorare il palo a ridosso del novantesimo. E’ l’ultima emozione di un match vibrante: Sora e Fossombrone si dividono la posta.

"Abbiamo dominato il primo tempo – ammette il tecnico del Fossombrone Fucili – confezionando diverse palle gol che non abbiamo sfruttato. Poi siamo passati immeritatamente in svantaggio su un rigore quantomeno dubbio e a quel punto siamo stati bravi a non disunirci per poi pareggiare".