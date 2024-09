Frana la pista ciclabile costruita da poco

La pista ciclabile di Acqualagna è franata in pochi giorni è la segnalazione pervenuta di Laura Biagiotti del gruppo di minoranza in Consiglio Comunale “Prospettiva futuro“.

"Pochi giorni di utilizzo – afferma con una nota Laura Biagiotti – e i cittadini di Acqualagna assistono ad un crollo pesante di una parte della pista ciclo pedonale in località Petriccio – Fossato. Realizzata in pochi giorni sotto il periodo pre elettorale, un cavallo importante per l’attuale amministrazione che ha sempre rivendicato la continuità con la vecchia amministrazione. Una pista ciclabile che non ha di certo portato al grande risultato atteso insieme ai consiglieri di Prospettiva Futuro, Mirko Tassi, Oriana Spini e Luca Vegliò, riteniamo infatti che un lavoro eseguito in gran parte in economia e in tutta fretta ha portato facilmente a questo risultato. Di certo dovrà essere rivalutato un buon intervento tecnico per mettere in atto lo scopo di ridurre al minimo la possibilità di innesco di altri processi erosivi, altrimenti sono e rimarranno lavori fatti spendendo soldi su soldi solo per risanare. Per ora possiamo solo dire: per fortuna nessuno stava transitando durante il crollo".

Mario Carnali