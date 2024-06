Gabicce, la giunta ’bilanciata’. Due uomini e due donne: "Squadra ricca, ecco le priorità"

E’ composta da due uomini e due donne la nuova Giunta comunale di Gabicce Mare. Ad annunciarla Marila Girolomoni, neoeletta sindaco. La nuova squadra (foto) è composta da Roberto Reggiani, che si conferma assessore allo Sport e Turismo, al Demanio e alla cura del Territorio (con deleghe importanti come Polizia Locale, Viabilità e Arredo urbano); Roberta Fabbri, già assessore nella Giunta precedente alla quale sono state affidate le Politiche scolastiche ed educative, divenendo così assessore all’Istruzione, all’Integrazione e alla Crescita, ai Rapporti con i cittadini, alla Famiglia e diritti degli animali. A loro si aggiunge Rossana Biagioni, anche lei già assessore nelle precedenti legislature, che sarà assessore alla Cura del cittadino e rapporti con le istituzioni, alle Manifestazioni culturali, alle Politiche per il welfare e per gli anziani ed ai Gemellaggi. Infine, Matteo Sanchioni, già capogruppo di maggioranza durante l’ultima amministrazione Pascuzzi e vicepresidente del Parco Naturale del Monte San Bartolo, che sarà il nuovo assessore al Bilancio, al Turismo, all’Ambiente e Sostenibilità, alla Valorizzazione e Sicurezza del territorio. Sanchini è stato nominato anche Vicesindaco di Gabicce.

La sindaca Girolomoni gestirà direttamente le deleghe ai Servizi sociali e ai rapporti con Ats, Sicurezza, Affari generali e legali, Associazionismo e volontariato, Lavori pubblici ed edilizia pubblica e privata, Pianificazione urbanistica, Attività produttive e Sviluppo economico. "Si tratta di una squadra ricca di competenze, capacità e passione fatta di persone con esperienza amministrativa e che amano la nostra Gabicce – dice Marila Girolomoni -. Siamo già al lavoro per continuare a realizzare i tanti progetti finalizzati allo sviluppo della nostra città, dal punto di vista turistico e commerciale. Scuola, sport, turismo, sanità, ambiente e commercio saranno le priorità di questo mandato".