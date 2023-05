Gabriella Greison porta in scena "Entangled"

PERGOLA

Teatri d’Autore farà tappa domani al teatro Angel Dal Foco di Pergola, con ‘Entangled, ogni cosa è collegata’ di e con Gabriella Greison (in foto), per la regia di Emilio Russo. "Albert Einstein – si legge nella presentazione dello spettacolo -, ha definito Wolfgang Pauli il suo unico e degno successore. Perché? Cosa rende il pensiero di Pauli unico e interessante? Questo è un viaggio alla scoperta dei segreti di uno dei fisici quantistici più importanti del XX secolo. Dalla sua vita e dalle sue intuizioni ci faremo travolgere, per capire chi siamo e da dove veniamo, ci identificheremo nelle sue insofferenze e nei suoi abissi, per trovare una nuova chiave di lettura per vivere seguendo il nostro naturale talento, per crescere e innalzarci… La fisica quantistica, la sincronicità, la contrapposizione degli istinti umani, la teoria unificatrice, l’amore, l’elevazione dai problemi, il desiderio di affermazione, la rinascita; tutto questo è ‘Entangled, ogni cosa è collegata’. Lo spettacolo, tratto dal libro ‘Ogni cosa è collegata’ di Gabriella Greison, Mondadori editore, è di Tieffe Teatro. Informazioni agli uffici di Pesaro di Amat (0721.849053; [email protected]). Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) su Vivaticket, allo Iat di San Costanzo, alla biglietteria del Teatro Sperimentale di Pesaro, al teatro Della Fortuna di Fano e al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola. Dalle 19 di domani sarà aperta la biglietteria dell’Angel Dal Foco.