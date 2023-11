Giulia Volponi lascia il movimento di Mechelli ma non Urbino servizi

Giulia Volponi ieri sera ha lasciato il movimento Urbino Città di Lino Mechelli. Il quale per ora non commenta. Volponi invece dice: "Preciso che rimango presidente di Urbino Servizi mentre l’adesione al movimento di Mechelli è stata sempre motivata da una forte convinzione: l’unico modo vero di fare politica è nel lavoro condiviso. Il movimento a cui ho aderito aveva questi principi. Attualmente però è difficile riscontrarli quando le riunioni si riducono ad essere una ratifica di quanto stabilito da qualcuno. In altre occasioni, le decisioni da prendere sembravano ispirate da opportunità personalistiche". L’uscita dal gruppo politico arriva tre mesi dopo la stessa scelta fatta dal marito Gabriele Sperandio.

Francesco Pierucci