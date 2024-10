Gradara terra dell’olfatto fino a domenica

Da ieri e fino a domenica, a Gradara c’è la 4ª edizione de ’La Vie en Rose Essence’, manifestazione curata dalla Pro loco e finanziata dalla Regione. Intorno al tema un po’ crepuscolare degli artisti parigini di fine Ottocento, una serie di eventi per tutti, tra esposizioni di prodotti agricoli del nostro territorio, performance, musica, balletti e molto altro. Il tema conduttore è l’olfatto, con profumi e sentori ormai dimenticati. In tutti e tre i giorni, passeggiata animata; sabato e domenica ‘Delle bontà e del benessere’; domenica Pizzica, teatro, favole a merenda, cooking show e Tip tap. Evento a ingresso libero, per prenotazioni: info@gradara.org.