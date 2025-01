"Ho seguito le indicazioni degli uffici. Vincitrice del Pd? Non la conoscevo"

"Io sono contento della scelta fatta. La nuova dirigente che prenderà servizio dal primo aprile (Margherita Salucci ndr.) è una donna che rientra in Italia dopo 14 anni all’estero per mettere a disposizione la propria professionalità". Il sindaco Andrea Biancani difende la scelta della candidata e risponde alle polemiche sulle presunte irregolarità della selezione per l’individuazione della nuova dirigente del servizio transizione ecologica, energetica e digitale. "Se qualcuno vuole fare ricorso lo faccia – commenta Biancani –. Poi ci sarà un giudice che dirà se ha ragione o torto. Noi siamo in un paese di diritto. Sta di fatto che io, comunque, la mia scelta l’ho fatta sulla base di quello che mi è stato consigliato dai miei uffici. E non torno indietro. La decisione spetta al sindaco e, su questa, un eventuale ricorso non ho capito dove vuole andare a parare. Io sono sicuro di aver agito nella massima trasparenza e tranquillità, non ho avuto alcun tipo di pressione da parte di nessuno, ho fatto quello che mi hanno detto gli uffici, cioè che il colloquio andava fatto con le persone selezionate dalla commissione".

Biancani ha valutato positivamente l’esperienza maturata all’estero dalla candidata scelta. "Mi sembra che possa rappresentare una grande opportunità, perché è una persona che ha lavorato nel privato per 14 anni, che può portare l’esperienza e la professionalità acquisita non solo in un’azienda privata ma anche all’estero e io penso che possa essere un valore aggiunto per l’amministrazione comunale e per la pubblica amministrazione. Se poi fra due anni mi rendo conto che questa persona non ha dato alcun valore aggiunto o non ha dato quello che noi ci attendiamo, non sarà riconfermata, punto". E a proposito del cambio "in corso d’opera" del nome al servizio per il quale si stava effettuando la selezione, con l’aggiunta dell’aggettivo "energetica", Biancani precisa. "E’ stata una richiesta dell’assessore Maria Rosa Conti che ha domandato se era possibile mettere anche la parola ‘energia’ nel servizio visto che parliamo di un servizio legato alla transizione ecologica. E’ stata una richiesta politica, di opportunità". E infine sulla militanza politica nel Pd della nuova dirigente. "A me è sconosciuta. Questa persona non l’ho ricollegata a un’esperienza politica". In serata, dopo queste spiegazioni molto pacate, Biancani ha affidato ai social uno sfogo con toni ben diversi minacciando querele.