I problemi dei quartieri. Rifiuti ‘porta a porta’. Caos in centro e a Pantano

Durante il primo incontro con i neopresidenti dei quartieri gli assessori Mila Della Dora e Maria Rosa Conti, dopo i saluti del sindaco Andrea Biancani, hanno annunciato un calendario di appuntamenti – a partire da febbraio fino a maggio, a cadenza settimanale – per orientare la cittadinanza sulla raccolta differenziata e sulla “famigerata“ raccolta puntuale perché da quando è cambiato il calendario di esposizione e ritiro, in centro storico e nel quartiere di Pantano, la confusione e “l’immondizia“ regnano sovrane. Ieri al Carlino sono arrivate le ennesime segnalazioni che dimostrano il disorientamento dei residenti che subiscono il vicino che sbaglia a mettere fuori dal portone i materiali da ritirare. In centro il giovedì c’è chi ancora mette fuori il cartone quando invece dovrebbe essere esposto l’indifferenziato. A Pantano, un’artigiana che ha scaricato l’applicazione web ‘Il rifiutologo’, non fa che esporre il bidone della carta per poi rimetterlo dentro, dal momento che in via Nino Bixio, nessuno ha capito quale sia il giorno di ritiro. "Una volta a settimana – conferma Della Dora –, quartiere per quartiere, incontreremo i cittadini con i tecnici di Marche Multiservizi. Saranno assemblee pubbliche, non limitate ai consilieri di quartiere. Si auspica un’ampia partecipazione".

Tanto per la cronaca ecco i “nuovi“ giorni di esposizione per le utenze domestiche in Centro (fuori dalla ZTL) Indifferenziato: lunedì e giovedì (la raccolta avviene poi martedì e venerdì) Organico: mercoledì, venerdì e domenica (raccolta lunedì, giovedì e sabato); plastica e lattine: martedì (la raccolta mercoledì); carta e cartone: venerdì (la raccolta il sabato); vetro: lunedì con frequenza quindicinale (la raccolta martedì). A Pantano, invece: indifferenziato: lunedì e giovedì (la raccolta martedì e venerdì). Organico: mercoledì e domenica (la raccolta giovedì e lunedì). Solo in estate i contenitori possono essere esposti anche venerdì (la raccolta sabato) plastica e lattine: martedì (la raccolta mercoledì) carta e cartone: mercoledì (la raccolta giovedì) vetro: lunedì con frequenza quindicinale (la raccolta martedì).

Alla fine dell’incontro foto di rito con i nuovi presidenti: Luigina Bernabeo (Quartiere 1, Centro Storico), Ugo Schiaratura (Quartiere 2, Cinque Torri-Santa Veneranda), Alessandra Cecchini (Quartiere 3, Colline e Castelli), Simona Della Martera (Quartiere 4, Villa Fastiggi-Villa Ceccoli), Simone Badioli (Quartiere 5, Cattabrighe-Vismara), Jolanda Filippini (Quartiere 6, San Bartolo), Roberto Pascucci (Quartiere 7, Montegranaro-Muraglia), Fabio Zaffini (Quartiere 8, Borgo Santa Maria -Pozzo Alto), Gabriele Angelini (Quartiere 9, Soria Tombaccia) Nicola Gresta (Quartiere 10, Villa San Martino), Andrea Tartaglia (Quartiere 11, Porto-Mare), Ezio Bracco (Quartiere 12, Pantano). Oltre a loro all’incontro era presente anche la prosindaca di Monteciccardo Marika Pierucci.

Solidea Vitali Rosati