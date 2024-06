Il Fosso rinnova Pagliari, la Maceratese insegue Casolla

La Polisportiva Forsempronese 1949 ha comunicato il rinnovo del contratto per la prossima stagione con l’attaccante e capitano della squadra Lorenzo Pagliari. Il giocatore dopo avere percorso tutti i gradini nel settore giovanile debuttò in prima squadra in ‘Eccellenza’ ad appena 16 anni nel campionato 2011-2012. Per Pagliari si tratta della quattordicesima stagione consecutiva con la maglia biancoblu. È stato invece cercato dalla Maceratese l’attaccante del Fossombrone Casolla.

La K Sport Montecchio Gallo sta vagliando il mercato alla ricerca di un paio di attaccanti e di un centrocampista. Il Piandimeleto ha ingaggiato due ex calciatori del Real Altofoglia; Nicolas Gabellini esterno avanzato e Garulli difensore esterno. Sempre il Piandimeleto che ha riconfermato alla dirigenza il presidente Cristian Sebastiani e il diesse Simone Nesi ha rilevato il centrocampista Moustapha Ndiaye che nella passata stagione ha militato nella Vadese e due calciatori del Lunano (Settore giovanile) Andrea Ercolani e Schieratura rispettivamente difensore e attaccante. Da Piandimeleto al Macerata Feltria si è trasferito invece il centrocampista Aluigi, classe 2005.Il difensore centrale Francesco Piccinetti e il centrocampista Andrea Bernacchia entrambi ex San Costanzo e poi a Santa Veneranda sono stati contattati da un paio di società. Il Matelica (Eccellenza) ha annunciato la conferma del portiere Paolo Ginestra, del difensore Giorgio Zappasodi e dell’attaccante Mauro. In uscita Paradisi (molto conteso da società di Eccellenza) Scotini, Ferretti, Jachetta e Gubinelli. Giacomo Iommi, centrocampista lascia dopo 3 stagioni il Chiesanuova, società che ha confermato l’allenatore Roberto Mobili e il direttore sportivo Ivan Menghi.

Al Cattolica piace l’ex allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli. La Jesina potrebbe ingaggiare in qualità di direttore sportivo Yassine Belkaid mentre come allenatore segue la pista che porta a Igor Giorgini. L’attaccante Angelo Traini (classe 2004) è stato confermato all’Atletico Ascoli. La Pergolese di mister Guiducci (confermato) dopo aver ingaggiato come diesse Marco Scarselli ha raggiunto l’accordo con il tecnico Marco Piccini che guiderà l’Under 19 regionale. Grandissima esperienza nei vivai del territorio tra le piazze di Senigallia, Ancona, Mondolfo per citarne alcune dove ha raccolto numerosi successi nelle varie categorie e lanciato diversi giovani. La Cagliese si è presa dall’Atletico Luceoli Cantiano due calciatori, si tratta di Valiant Balla esterno avanzato (11 gol la passata stagione) e del difensore Luca Bucci.

I Portuali Dorica puntano per rinforzare la difesa su Leonardo Rinaldi (classe 1998) in uscita dall’Osimo Stazione ed ex Recanatese e Castelfidardo. Federico Giacomini è il nuovo allenatore della Santangiolese (Seconda categoria). La Castelfrettese ha affidato la panchina a Simone Ricci, 36 anni, reduce dal successo col Sassoferrato Genga nel girone B di Prima Categoria. La Civitanovese che ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza ha ingaggiato Ismaila Diop classe 1999 senegalese di 194 cm proveniente dal Sant’Angelo Lodigiani in serie D. Da alcuni giorni gira la voce che il Valfoglia e Tavullia (entrambe in Promozione) potrebbero unirsi formando un unico soggetto societario. Se sono rose fioriranno. Anche nella città di Pesaro (tra un paio di compagini di Seconda a Terza categoria) si ipotizzano alcune fusioni.

Amedeo Pisciolini