Il Fossombrone fa male, sbancata Civitanova

CIVITANOVESE (4-3-3): Petrucci 5.5; Rizzo 5.5 (13’st Abbenante 5.5), Diop 5.5, Passalacqua 6, Cosignani 5.5; Visciano 5.5, Capece 5.5 (23’st Ezequiel 5.5), Domizi 5.5; Buonavoglia 5.5 (13’st Franco5.5), Brunet 5.5 (44’st Toccafondi sv.), Esposito 5.5 (34’st Pierfederici sv.). A disp. Doello, Ruggeri, Macarof, Rossetti. All. Alfonsi 5.5.

FORSEMPRONESE (4-4-2): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6.5, Camilloni 6.5, Procacci 6; Amerighi 6 (44’st Tamburrini sv.), Conti 6.5 (23’st Riggioni 6), Bucchi 6.5 (19’st L. Pandolfi 6), R. Pandolfi 6; Casolla 6.5 (26’st Kyeremateng 6), Torri 6.5 (38’st Satalino 7). A disp. Amici, Famara, Roberti, Broso. All. Fucili 6.5.

Arbitro: Collier di Gallarate 6.

Reti: 43’pt Casolla, 35’st Torri, 43’st Satalino.

Note: Spettatori 1000 circa.

Ammoniti Capece, Esposito, Conti, L. Pandolfi, Riggioni.

Ang. 2-5.

Rec 3’pt e 4’st.

La Forsempronese rifila tre schiaffoni alla Civitanovese e si porta ad un solo punto dalla vetta. Prova corale per l’undici di Fucili che sbanca il Polisportivo siglando il vantaggio nel primo grazie al solito Casolla, al suo quinto centro stagionale, e nella ripresa sfruttando il baricentro alto dei locali per infilare Petrucci in due occasioni. Per la Civitanovese, al contrario, è un pomeriggio tenebroso: sconfitta netta e meritata frutto di 0 tiri in porta (tolta una punizione) e diversi svarioni in fase difensiva. L’alibi per una fase offensiva pressoché inesistente può essere l’assenza di Spagna e Padovani, ma anche sul fronte opposto la Forsempronese fa a meno di Broso, eppure il 2006 Torri semina il panico in area rossoblù (tra gli ospiti, out anche Giunchetti, Fraternali, Pagliari e Mercorelli).

L’incubo per Visciano e compagni è tale già dall’inizio: il Fossombrone prende bene le misure e Urso è pericoloso con due colpi di testa, al 4’ e al 9’, mentre al 21’ Casolla non arpiona un buon pallone di Torri proveniente dalla destra.

Dopodiché c’è una fase una discreta reazione della Civitanovese, vengono battuti diversi corner ma l’estremo difensore Bianchini non viene chiamato in causa. Quindi è la Forsempronese a sbloccare: mischia in area locale, Passalacqua salva sulla linea la conclusione di Torri, la palla approda su Casolla e il tiro va poco sotto la traversa.

Nella ripresa, Alfonsi decide di passare a 3 in difesa, inserendo il giovane centrale Abbenante al posto del laterale Rizzo, mentre il terzino Franco va ad occupare la posizione di Buonavoglia. Tuttavia non accade nulla di positivo per la Civitanovese. Al 35’ esce anche Esposito che poco prima si era fatto parare una punizione (21’). La Civitanovese è tutta in avanti ma non offende, così i metaurensi possono passare al raddoppio e al tris trovando praterie davanti a sé. Ecco che Torri coglie una palla spazzata via dalla propria difesa e si invola verso la porta battendo Petrucci (35’); dopo appena 8 minuti la palla di Satalino, imbeccato da Kyeremateng, passa tra due maglie rossoblù infilandosi nell’angolino destro. Francesco Rossetti