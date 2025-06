Il Peglio conferma mister Giorgini. E la Falco annuncia nuovi ingaggi

Potrebbero dividersi le strade tra l’attaccante Broso e il Fossombrone. La K Sport Montecchio Gallo in attesa di stringere con l’attaccante Rivi dell’Urbania e Camilloni, difensore del Fossombrone (piace anche all’Urbania). La Vigor Senigallia si è assicurata le prestazioni dell’attaccante ex Castelfidardo Lorenzo Braconi classe 2002. La Vigor è riuscita a bruciare sul tempo la concorrenza della Maceratese. Andrea Migiani sarà ancora parte dello staff tecnico del Lunano calcio che ha come allenatore della prima squadra il confermato Thomas Manfredini. Sempre il Lunano ha confermato (per l’undicesima stagione) Marco Galletti, classe 1996, centrocampista, estro, talento, tecnica e potenza sono alcune delle sue caratteristiche. Il Vismara Calcio del presidente Parlani ufficializza l’ingaggio con il ruolo di Collaboratore Tecnico di Pentucci Andrea. "Pentucci - spiega una nota della società - andrà a completare l’ultimo tassello dello Staff che affiancherà mister Fulgini per la prossima stagione calcistica. Andrea oltre ad aver avuto un importante curriculum calcistico, ha avuto anche un’esperienza come allenatore e sicuramente porterà un notevole bagaglio di giovanile entusiasmo importante nel contesto dilettantistico. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto e gli augura buon lavoro per il prossimo Campionato". La Falco Acqualagna ha annunciato gli ingaggi del centrocampista Giacomo Marcolini (ex Tavullia) e del difensore Gianmarco Vagnini (foto a destra), quest’ultimo ex Nuova Real Metauro. Il Sant’Orso (Seconda categoria) ha promosso in prima squadra i giovani provenienti dalla Juniores regionale: Tommaso Sora, Mattia Carletti, Diego Morbidelli e Armando Della Calce. "Un riconoscimento al loro impegno- dice la società- crescita e senso di appartenenza". Il Gabicce Gradara è interessato a Eric Fedeli (’92) attaccante della Savignanese mentre lascerà liberi i difensori Massimo Tombari e Paolino Mercurio, entrambi potrebbero ‘emigrare’ nel campionato interno di San Marino con la maglia del Cosmos. Il San Costanzo ha confermato il capitano Passarini. Ancora una conferma nel reparto arretrato dell’U.S. Fermignanese versione 2025/2026, si tratta di Alex Patarchi, difensore centrale di grandissima esperienza, con un importante passato in Eccellenza con le maglie di Urbania e Fossombrone. Il Peglio ha confermato l’allenatore Francesco Giorgini (foto a sinistra) e il vice Ciclic sul fronte degli acquisti è stato ingaggiato Cristian Renghi ex Falco Acqualagna, Mattia Mazzanti ex Real Altofoglia, e Calli ex Santa Cecilia. Il centrocampista Nicola Rapaccini, classe 97 sarà un nuovo giocatore della Cingolana San Francesco.

Amedeo Pisciolini